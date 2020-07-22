Мишустин: я радуюсь, когда кто-то богатеет

Глава правительства уточнил, что важно, чтобы этот человек платил налоги.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что рад, когда кто-то богатеет. Об этом он сказал в ходе выступления в Госдуме.

Мишустин подчеркнул, что можно очень много обсуждать вопрос национализации или спорить о том, кому и как передать накопленный капитал. По его мнению, в налоговой сфере наведен порядок и все достаточно прозрачно.

Я радуюсь, когда кто-то богатеет только по одной простой причине, что это означает в копилку региона, в копилку государства поступают столь необходимые ресурсы и средства для дальнейшего развития. - Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Деятель напомнил о ряде важнейших законов и решений, которые были приняты на законодательном уровне.

В частности, одно из самых важных из них, которые поддержал президент – это ограничения соответствующие на вывод капитала из России. - Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщили, что Азербайджан заподозрили в применении израильских ракет Spike NLOS.

Видео: Государственная Дума