Специалисты подробно изучили видеозапись и заметили на ней обломки израильской управляемой ракеты Spike NLOS.

Азербайджан заподозрили в применении израильских ракет Spike NLOS против Армении. Об этом сообщает razm.info со ссылкой на репортаж армянского телевидения о сбитых на границе беспилотниках Азербайджана.

Известно, что в арсенале армии Азербайджана есть и другие типы ракет Spike – ER и LR. Они имеют дальность восемь и пять километров. Кроме того, в Telegram-канале "Военный обозреватель" со ссылкой на официальные данные уточняется, что Азербайджан заказал у Израиля 2700 ракет Spike NLOS и около 100 пусковых установок.

Напомним, что 12 июля произошел вооруженный конфликт на границе Армении и Азербайджана. Затем обе стороны обвинили друг друга в провокации и обстрелах мирных поселений. В результате артобстрелов пострадали несколько солдат.

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Видео: Youtube/defenseupdate