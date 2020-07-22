Сейчас ведется работа по завершению пакта о совместной логистике в сфере обороны.

Россия и Индия могут подписать пакт о военной логистике. Об этом сообщает газета Economic Times со ссылкой на свои источники.

Документ может обеспечить беспрепятственный доступ к военным базам и объектам поддержки двух стран. Собеседники газеты уточняют, что пакт могут подписать в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Индию. Глава государства планирует посетить страну в конце года. После подписания документа, будет упрощен порядок взаимодействия двух стран. ВВС Индии станет проще развертывать самолеты, а российские корабли получат возможность беспрепятственно проплывать транзитом для проведения учений. Соглашение также позволяет развертывать определенные войска в странах друг друга.

Индия уже подписала подобные пакты с США, Францией и Австралией. Сейчас идет завершающая стадия переговоров с Японией.

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