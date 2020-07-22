"Альтернатива для Германии" подала в суд на Ангелу Меркель

Жалоба направлена в Конституционный суд Германии.

Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АДГ) подала в суд на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу АДГ и членов партии Йорга Мойтена и Тино Крупалла.

Члены АДГ обвинили правительство и канцлера ФРГ после их реакции на голосование в парламенте Тюрингии. В пресс-службе партии уточнили, что авторы жалобы попросили рассмотреть её как можно скорее, чтобы "немедленно устранить нарушения права со стороны правительства и канцлера". Претензия АДГ касается выступления Меркель на пресс-конференции 6 февраля 2020 года, в рамках которого она заявила, что результаты выборов премьера Тюрингии должны быть пересмотрены.

Напомним, что фракция АДГ приняла участие в избирательной кампании, где глава региона был избран с учетом всех голосов. Это вызвало скандал и перевыборы. "Альтернатива Германии" одобрила кандидатуры депутатов партии Меркель. Из-за скандала председатель "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что подаст в отставку.

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