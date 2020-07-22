В течение двух месяцев медработник уже второй раз заболевает коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области медработник повторно заболел COVID-19. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор региона Владимир Сипягин.

Губернатор Владимирской области отметил, что многие врачи, которые работают в системе здравоохранения пострадали от коронавируса и пневмонии, которая является таким боковым эффектом. Глава региона подчеркнул, что ему известно, что один медик заразился в течение двух месяцев второй раз.

Владимир Сипягин уточнил, что риск заражения коронавирусом по-прежнему велик. Он призвал граждан соблюдать "все меры осторожности и безопасности". По последним данным на территории Владимирской области заболели 5333 человека. Поправились 4774 пациента, умерли 116 человек.

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Видео: ВК/Владимир Сипягин