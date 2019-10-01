Несколько часов движение в районе улицы Ильинка было перекрыто из-за бесхозной сумки, в которой оказалась пицца.

В центре Москвы восстановили движение после взрыва подозрительной сумки. Об этом сказано в Telegram-канале LIFE SHOT.

О происшествии стало известно в среду днем. Возле дома №12/2 по Ильинке пешеходы обнаружили подозрительную сумку. На место вызвали кинологов. Специалисты силовых структур прибыли на место инцидента и обезвредили подозрительный предмет при помощи водяной пушки. Все что от него осталось увезли на исследование в лабораторию.

Сейчас работники убирают пешеходную зону. Движение в центре Москвы восстановлено.

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Видео: Telegram/LIFE SHOT