Росгвардейцы проверили "опасную" сумку на Серафимовском кладбище

Там была сложена различная религиозная литература.

Сегодня, 21 марта, около 9 часов утра сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Санкт-Петербурга получили от работника Серафимовского кладбища информацию об обнаружении подозрительной спортивной сумки. Ее оставили под скамейкой около церкви. Владельца вещи рядом не оказалось. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.

На место случившегося прибыли силовики. Они осмотрели подозрительный предмет. Взрывотехники ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии установили, что ничего опасного в сумке нет. Там была сложена различная религиозная литература.

Издания передали работникам церкви и кладбища. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга