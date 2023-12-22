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Росгвардейцы проверили "опасную" сумку на Серафимовском кладбище
Сегодня, 17:17
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Росгвардейцы проверили "опасную" сумку на Серафимовском кладбище

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Там была сложена различная религиозная литература. 

Сегодня, 21 марта, около 9 часов утра сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Санкт-Петербурга получили от работника Серафимовского кладбища информацию об обнаружении подозрительной спортивной сумки. Ее оставили под скамейкой около церкви. Владельца вещи рядом не оказалось. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.

На место случившегося прибыли силовики. Они осмотрели подозрительный предмет. Взрывотехники ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии  установили, что ничего опасного в сумке нет. Там была сложена различная религиозная литература. 

Издания передали работникам церкви и кладбища. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что учения Росгвардии состоялись в Ленобласти.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга 

Теги: подозрительная сумка, росгвардия, серафимовское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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