Учения Росгвардии состоялись в Ленобласти

Сотрудники Росгвардии в ходе тренировки отрабатывали последовательность действий при блокировке территории, разведке местности при помощи технических средств (включая БПЛА).

Росгвардейцы провели учения в Ленинградской области на одном из объектов обеспечения жизнедеятельности. По сценарию учений, группа преступников проникла на территорию и скрылась внутри. Охрана незамедлительно подняла тревогу, после чего на место прибыли патрульные росгвардейцы. Они обнаружили преступников в здании и заблокировали их. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербурга и Ленобласти.

Сотрудники Росгвардии в ходе тренировки отрабатывали последовательность действий при блокировке территории, разведке местности при помощи технических средств (включая БПЛА). Офицеры Группы особого назначения "Гранит" провели учебную специальную операцию, в ходе которой обезвредили условных вооруженных преступников.

Тактико-специальные занятия по нейтрализации вооруженных преступников проводили вневедомственная охрана совместно с службой безопасности учреждения. Руководил процессом начальник Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Андрей Тарасов. Подводя итоги, он отметил высокую согласованность работы вневедомственной охраны и подразделений специального назначения Главного управления Росгвардии. Цели и задачи занятий были достигнуты и выполнены в полном объёме.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали 55-летнюю петербурженку, угрожавшую соседке ножом.

Видео: Telegram / Росгвардия Петербурга