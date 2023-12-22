Росгвардейцы задержали 55-летнюю петербурженку, угрожавшую соседке ножом

По предварительным данным, между двумя жительницами дома ранее сложились неприязненные отношения и регулярно возникали ссоры, однако в этот раз одна из участниц конфликта схватила нож, а ее оппонентка восприняла угрозу реально.

В Кировском районе Петербурга наряд Росгвардии женщину, угрожавшую соседке ножом. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 3 марта в правоохранительные органы поступила информация о том, что на лестничной площадке в жилом доме на проспекте Стачек между двумя соседками происходит конфликт и слышны угрозы убийством.

На место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали на месте происшествия 55-летнюю местную жительницу, которая в ходе ссоры с соседкой взяла нож и начала высказывать ей угрозы убийством.

По предварительным данным, между двумя жительницами дома ранее сложились неприязненные отношения и регулярно возникали ссоры, однако в этот раз одна из участниц конфликта схватила нож, а ее оппонентка восприняла угрозу реально.

Росгвардейцы доставили задержанную в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: Piter.tv