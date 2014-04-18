Петербурженка расплатилась за пиццу фальшивыми деньгами

Суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербурженки, которая расплатилась за доставку еду фальшивыми деньгами. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что женщина приискала поддельный банковский билет номиналом 2 тысячи рублей, после чего 12 декабря 2021 года заказала пиццу и передала курьеру подделку в качестве оплаты.

Суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее ещё одного петербуржца осудили на 3,5 года за оплату пиццы фальшивыми деньгами.

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