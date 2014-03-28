Полиция задержала подозреваемых в изготовлении фальшивой валюты

Ирина Волк рассказала о прекращении работы региональной ОПГ.

Российские правоохранительные органы совместно с коллегами из Пензенской, Оренбургской и Саратовской областей пресекли деятельность организованной преступной группы, занимающейся печатанием фальшивых денежных средств. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что Семеро граждан подозреваются в изготовлении и сбыте поддельных банкнот с номиналом сто американских долларов.

Фальшивые деньги печатали на территории бывшей типографии в городе Пензе. Для криминального производства использовалось профессиональное полиграфическое оборудование с металлическими матрицами. пресс-служба МВД России

По местам проживания фигурантов расследования в Оренбургской и Саратовской областях были проведены обыски. В помещениях оперативники выявили металлические клише для изготовления банкнот, краска, компьютерное оборудование и 26 коробок с бумагой, подготовленной для вставки защитной нити. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 186 УК РФ. Четверо мужчин сейчас находятся под стражей, еще трое - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа