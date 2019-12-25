Петербуржца осудили за оплату пиццы фальшивыми деньгами

Также он оказался закладчиком наркотиков.

Петербуржца, расплатившегося фальшивыми деньгами за пиццу, приговорили к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что мужчина вечером 5 мая заказал доставку пиццы и расплатился за неё фальшивой 5000 купюрой. Кроме того, оказалось, что подсудимый раскладывал свертки с наркотиками в различных местах на территории Калининского района для дальнейшего сбыта неустановленному кругу лиц.

Петербуржец проведёт 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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