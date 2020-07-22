Помпео объявил награду в $2 млн за поимку двух хакеров из Украины

За каждого украинского киберпреступника Госдепартамент готов заплатить по $1 млн.

В США объявлена награда в $2 млн за поимку двух хакеров из Украины. Об этом сообщил Госдеп Майк Помпео в своем Twitter.

Речь идет об Александре Еременко и Артеме Радченко. В штатах считают, что они причастны к транснациональной организованной преступности. Кроме того, украинские хакеры проникли в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Напомним, что 5 декабря Минфин США ввел ограничения в отношении российских компаний и 17 физических лиц. Среди них были россияне и украинцы. В их адрес выдвинули обвинения в противозаконной деятельности связанной с кибератаками на Соединенные Штаты.

Ранее мы сообщили, что сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске.

Видео: Youtube/Software Engineering Institute | Carnegie Mellon University