Акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края проводятся каждый день с 11 июля.

Сторонники Фургала вышли на новую акцию в Хабаровске. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы.

Протестующие собрались у здания краевой администрации. Затем они пошли колонной в сторону по улице Муравьева-Амурского. Шествие сопровождается сотрудниками правоохранительных органов. Точное количество участников не сообщается.

Напомним, что врио губернатора назначали бывшего депутата от партии ЛДПР Михаила Дегтярева. Во вторник 21 июля он прилетел в Хабаровск. Врио губернатора заявил о готовности общаться с местными жителями лично на улицах. Он заявил, что постарается завоевать их доверие. Дегтярев призвал граждан заняться работой и волонтерством.

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