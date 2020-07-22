Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите

В начале июля в Японии обнаружили две части метеорита, которые откололись от одного из движущихся по орбите вокруг Солнца астероидов.

Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите. Об этом пишут "РИА Новости".

В четверг 2 июля в ночном небе над центральной частью Японии летел огненный шар. В какой-то момент японцы услышали грохот. В итоге, спустя несколько часов у одного из домов в префектуре Тиба обнаружили два каменных осколка метеорита. На место происшествия прибыли исследователи. Выяснилось, что первый кусок состоит из пироксена, оливина и полевого шпата. Эти элементы часто встречаются на Земле. Второй осколок имел коричневатый оттенок. Как уточнили специалисты, это из-за коррозии металлических вкраплений.

Ёнэда рассказал, что астероиды – это каменные массы, которые остались в космосе, не став большими планетами. Именно поэтому они остались в подобном состоянии. Первый метеорит в Японии нашли в 2018 году. Его назвали "метеоритом Нарасино".

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Видео: Youtube/マンドリンch