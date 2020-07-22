В "коронавирусном эксперименте" примут участие около четырех тысяч человек.

В Германии проведут живые концерты, чтобы изучить схему распространения COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи дадут участникам специальные "устройства для отслеживания контактов" и флюоресцентный антисептик, которым они должны будут обработать руки. Проведение масштабного мероприятия позволит ученым понять, можно ли применять эти способы защиты, чтобы предотвратить распространение вируса в местах с большим скоплением людей. Флюоресцентный антисептик покажет на каких поверхностях передача вируса была наиболее вероятной.

Также ученые рассчитывают визуализировать распространение инфекции при помощи аэрозолей и дым-машин. Так специалисты поймут, можно ли будет проводить осенью крупные культурные и спортивные мероприятия.

Ранее мы сообщили, что Китай пригрозил санкциями США за обвинения в кибератаках.

Видео: Youtube/Tim Bendzko