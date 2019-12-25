Китай пригрозил санкциями США за обвинения в кибератаках

Дипломат подчеркнул, что Китай всегда выступал за обеспечение кибербезопасности.

Китай пригрозил санкциями Соединенным Штатам за обвинения в кибератаках. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Вэньбинь уточнил, что "поддержание мира и стабильности в киберпространстве соответствует интересам всех стран мира". Он отметил, что киберпространство не должно становиться "новым театром военных действий".

Напомним, что Министерство юстиции США обвинило двух китайских хакеров в краже торговых ноу-хау на сотни миллионов долларов. Также речь шла о разработчиках вакцины от коронавирусной инфекции. Вашингтон выдвинул обвинения по 11 пунктам. В Федеральном бюро расследований (ФБР) считают, что кибератаки несут угрозу для всех стран.

Ранее мы сообщили, что "Роснефть" ограничит добычу нефти на Сахалине.