Добыча нефти будет ограничена на участках "РН-Сахалинморнефтегаз".

"Роснефть" ограничит добычу нефти на Сахалине. Об этом пишет РБК со ссылкой на встречу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с первым вице-президентом компании Желько Рунье.

В сообщении сказано, что соглашение России с ОПЕК+ накладывает на "Роснефть" требования по сокращению добычи нефти с мая 2020 года. Из-за этого компания вынуждена ограничить добычу нефти на лицензированных участках дочерних компаний. Руководство "Роснефти" пообещало сохранить коллектив и кадровый потенциал компании. Кроме того, продолжатся поставки газа для объектов энергетики и жилищно-коммунальных нужд Сахалина.

Помимо этого, специалисты отмечают, что магистральный трубопровод Оха-Комсомольск-на-Амуре совсем износился. В этой связи, предлагается использовать остановку добычи нефти для "реализации крупного инфраструктурного проекта".

Ранее мы сообщили, что Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах.

Видео: kremlin.ru