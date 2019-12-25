Инициатором законопроекта выступает группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах.

В законе закрепляется определение цифровой валюты. Теперь это совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного государства, а также в качестве инвестиции. Цифровую валюту нельзя использовать для оплаты товаров и услуг. Граждане смогут приобрести цифровые финансовые активы в кредитных компаниях (только в том случае, если они были выпущены в рамках законодательства РФ). Те цифровые активы, которые выпущены вне российского законодательства, россияне смогут приобрести только в иностранных организациях.

Законопроект устанавливает правила выпуска и обращение с цифровыми финансовыми активами. Выпуск будут производить только на основании решения о выпуске таких активов. В нем должны быть обязательные сведения, которые прописаны в новом законе о цифровых финансовых активах.

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