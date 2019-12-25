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В России рекордно снизилось число фирм-однодневок
Сегодня, 14:39
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В России рекордно снизилось число фирм-однодневок

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В прошлом году число сомнительных финансовых организаций сократилось до 120 тысяч.

В России рекордно снизилось число фирм-однодневок. Об этом сказано в годовом отчете Росфинмониторинга.

Число случаев обналичивания снизилось на 45%, объем сомнительных операций с деньгами упал на 40%. Это произошло благодаря работе Центрального банка, налоговой службы и Росфинмониторинга. Также упал объем вывода денежных средств за рубеж. Речь идет только о подозрительных операциях.

В отчете сказано, что специалисты использовали превентивный механизм на уровне банков. Это позволило снизить объемы "теневой" экономики.

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Теги: россия, росфинмониторинг, фирмы-однодневки
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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