С помощью этой способности они срезают лишние углы при движении по малознакомой местности.

Доказана способность собак ориентироваться по магнитному полю Земли. Об этом сказано в материале, опубликованном в журнале eLife.

Исследователи надели на четырех собак GPS-трекеры и отправились с ними гулять по лесу. Специалисты обнаружили, что иногда собаки увлекались запахом диких животных и убегали в заросли, преследуя цель на расстоянии 400 метров. Затем они возвращались к человеку по тому же пути, но только в обратном направлении, либо срезали и двигались напрямик. Примерно 20 метров они шли в направлении севера, а после "сверяли показания компаса", и вскоре начинали возвращаться к хозяину.

С помощью магнитного поля Земли четвероногие умудряются двигаться по короткому маршруту в плохо знакомой местности и не потеряться.

Ранее мы сообщили, что ученые зафиксировали аномальное поведение магнитного поля Земли.

Видео: Youtube/It"s Compilated, NHD-TV, The Real MLordandGod