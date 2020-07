Ученые зафиксировали аномальное поведение магнитного поля Земли

В исследовании сказано, что магнитные линии сильно отклонялись от направления на Северный полюс.

Ученые Ливерпульского университета зафиксировали аномальное поведение магнитного поля Земли. Об этом сообщает журнал Proceeding of the National Academy of Sciences.

Все началось с магнитной аномалии в южной части Атлантического океана, которая существовала еще 8-11 млн лет назад. Ученые были уверены, что странное поведение магнитного поля повторяется и не является признаком переворота магнитных полюсов Земли. Недавно они решили провести анализ магматической породы на острове Святой Елены. Им удалось понять, каким было магнитное поле несколько миллионов лет назад.

Исследование показало, что долгое время магнитные линии отклонялись в направлении Северного полюса. Как уточняют специалисты, в этот момент они впервые узнали о неустойчивом поведении магнитного поля в столь длительном временном масштабе.

Фото: Dr YAEL Engbers / University of Liverpool

Видео: YouTube/Боль Планеты