Самая молодая сотрудница почтовой службы в Петербурге рассказала о своей работе

До поступления в колледж Ксения решила посвятить себя любимой работе, мечту о которой лелеяла ещё с детства.

Есть мнение, будто почтовые службы ассоциируются лишь с пожилыми работниками, но молодая сотрудница Ксения Кудрицкая, которой всего 18 лет, доказывает обратное. Ежегодно День российской почты отмечается во второе воскресенье июля, и в 2023 году праздник пришёлся на 13 июля. В этот день поздравления принимают почти восемь тысяч сотрудников петербургской почты, включая около двух тысяч почтальонов, пишет "Петербургский дневник".

Почта играет значительную роль в жизни каждого петербуржца, даже если он редко появляется в отделении, поскольку почтальоны регулярно разносят счета и газеты, утверждает Управление Федеральной почтовой связи по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Одна из тех, кто получает поздравления в этот день, — 18-летняя Ксения Кудрицкая, самая молодая сотрудница почты. Девушка поступила на службу сразу после окончания школы, начав работать на Петроградской стороне, а теперь обслуживает территорию Васильевского острова.

До поступления в колледж Ксения решила посвятить себя любимой работе, мечту о которой лелеяла ещё с детства. Несмотря на высокую популярность курьерских услуг и внушительные зарплаты в службах доставки, девочка твёрдо решила продолжить семейный бизнес и пойти по стопам родителей, посвятивших свою жизнь почтовой службе.

Оплата труда молодых почтальонов вполне достойная: зарплата сотрудника составляет от 40 тысяч рублей ежемесячно, помимо премий. Каждый работник обеспечен необходимой формой и снаряжением, включая сумку, зимнюю одежду и обувь, делится подробностями Ксения. Сотрудники участвуют в программе поощрения "Почта Плюс", дающей скидки и спецпредложения от партнёров в четырёх направлениях: здоровье, спорт, товары и развлечения. Транспорт, правда, не предоставляется, но необходимость в нём минимальна.

Местность, которую охватывает Ксения, отлично знакома ей без помощи Интернета: она знает, каким двором пройти короче, в какую подворотню заглянуть, чтобы быстрее найти нужный дом. Впрочем, если приходится ходить по чужому району, мобильная связь становится хорошим помощником.

Начало трудовой деятельности девушки сопровождалось небольшими ошибками, но доброжелательность жителей сглаживала неловкость ситуаций. Люди охотно возвращали ошибочно доставленные письма обратно в почтовое отделение.

Любовь к профессии зародилась у Ксении давно, ещё в детстве, когда она сопровождала отца, участвуя в доставке газет и раскладывая их по нужным ящикам.

Мама Ксении тоже трудилась на почте: начиная с телеграфного отдела, она перешла в почтальоны, а позднее заняла должность заместителя руководителя почтового отделения.

Васильевский остров постепенно изменился, превратившись из района коммунальных квартир в оживленный деловой центр. Соответственно изменилась и структура почтовой корреспонденции: личные письма уступили место деловой документации, а количество газет резко сократилось. Исключением остаётся факультет журналистики СПБГУ на Первой линии Васильевского острова, куда пресса поступает постоянно.

Самое интересное наблюдение Ксении касается реакции населения на приход почтальонов: даже при получении "писем счастья" от ГИБДД горожане приветливы и дружелюбны. Сейчас штрафы от Госавтоинспекции стали чуть ли не самым распространённым видом отправлений.

За первые шесть месяцев 2023 года почта Санкт-Петербурга обработала более 27 миллионов писем, посылок и иных отправлений. Около 15 миллионов единиц было выдано клиентам в почтовых отделениях.

Для повышения доступности отделений их график работы расширили до 12 часов в сутки.

Северо-западный филиал Почты России располагается в Петербурге и является крупнейшим сортировочным центром региона. Весь поток отправлений проходит полный цикл обработки: от приёма и сортировки до передачи в отделения или доставку курьером конечному получателю.

Фото: Александр Гальперин/"Петербургский дневник"