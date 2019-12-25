В Петербурге на 51 адресе установили светофоры Т7

Т7 используют как дополнительное оборудование на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей.

В Петербурге завершена реализация Адресной программы на этот год по установке светофоров Т7. Всего регулировщики появились на 51 адресе в девяти районах, рассказали в городском комитете по транспорту 14 июля.

Отмечается, что Т7 используют как дополнительное оборудование на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Такие светофоры всегда должны работать в проблесковом режиме.

В настоящее время в Северной столице свыше 900 переходов оборудованы светофорами Т7.

Ранее на Piter.TV: в реестре легковых такси в Петербурге на 13% увеличилось количество авто.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга