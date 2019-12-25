  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге на 51 адресе установили светофоры Т7
Сегодня, 15:46
108
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на 51 адресе установили светофоры Т7

0 0

Т7 используют как дополнительное оборудование на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей.

В Петербурге завершена реализация Адресной программы на этот год по установке светофоров Т7. Всего регулировщики появились на 51 адресе в девяти районах, рассказали в городском комитете по транспорту 14 июля. 

Отмечается, что Т7 используют как дополнительное оборудование на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Такие светофоры всегда должны работать в проблесковом режиме. 

В настоящее время в Северной столице свыше 900 переходов оборудованы светофорами Т7. 

Ранее на Piter.TV: в реестре легковых такси в Петербурге на 13% увеличилось количество авто. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: комитет по транспорту, светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии