Исследователи отметили, что подобный вид губок был показан в 1982 году в фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин".

На дне Тихого океана обнаружены инопланетные существа. Об этом сообщает Focus.

Исследование дна Тихого океана проводилось в рамках экспедиции Okeanos Explorer. Ученые спустились на дно океана, где и обнаружили удивительных существ, похожих на инопланетян. Позднее выяснилось, что это скопление губок нового вида. Существам дали название Advhena magnifica. Они проживают на глубине в две тысячи метров и теперь считаются самыми глубоководными.

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Фото: focus.it

Видео: YouTube / Movieclips Classic Trailers