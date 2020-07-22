На дне Тихого океана обнаружены инопланетные существа. Об этом сообщает Focus.
Исследование дна Тихого океана проводилось в рамках экспедиции Okeanos Explorer. Ученые спустились на дно океана, где и обнаружили удивительных существ, похожих на инопланетян. Позднее выяснилось, что это скопление губок нового вида. Существам дали название Advhena magnifica. Они проживают на глубине в две тысячи метров и теперь считаются самыми глубоководными.
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Фото: focus.it
Видео: YouTube / Movieclips Classic Trailers
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