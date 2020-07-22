Накануне украинский лидер выложил видеозапись в Facebook, на которой советовал посмотреть фильм Земляне 2005 года.

Президент Украины Владимир Зеленский удалил записанное по требованию террориста в Луцке видео.

Зеленский выполнил требование террориста. Затем начался штурм автобуса и заложников удалось освободить. Захватчика задержали. Сразу после этого видеозапись пропала со страницы украинского президента. Спустя некоторое время появилась запись, в которой Зеленский поздравил всех с освобождением заложников и отметил, что "человеческая жизнь – самая главная ценность".

Изначально захватчик автобуса представился Максимом Плохим. Позднее сотрудники МВД выяснили его настоящее имя – Максим Кривош. Он является уроженцем Оренбургской области. За несколько часов до инцидента террорист потребовал, чтобы глава государства выложил видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем". Высокопоставленных чиновников он заставил выложить записи с текстом "Я – террорист в законе".

Ранее мы сообщили, что на Украине раскритиковали предлагавших устранить террориста "диванных экспертов".

Видео: социальные сети