Антон Геращенко объяснил, почему власти выбрали метод переговоров для освобождения заложников.

На Украине раскритиковали предлагавших устранить террориста "диванных экспертов". Об этом в эфире местного телеканала "1+1" рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он считает, что власти сделали все возможное, чтобы освободить заложников из автобуса в Луцке без жертв.

Все, кто отвечал за операцию, были в очень сложном душевном состоянии...очень легко советовать, сидя у себя на диване Антон Геращенко, заместитель главы МВД Украины

Чиновник заметил, что во время операции граждане страны в социальных сетях писали о том, что террориста следует немедленно ликвидировать, а оперативника начать штурм транспортного средства. Другие считали, что убрать преступника должен снайпер. По словам Геращенко, залогом проведения успешной операции являются переговоры, поэтому полиция и силовики выбрали именно эту стратегию.

Автобус в Луцке захватил уроженец России, заявили в МВД Украины.



