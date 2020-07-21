Автобус в Луцке захватил уроженец России, заявили в МВД Украины

Автобус в Луцке захватил уроженец России. Об этом в собственном аккаунте на Facebook написал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. По словам чиновника, настоящее имя преступника, который удерживает людей в общественном транспорте, Максим Кривош. Ранее злоумышленник говорил, что его зовут Максим Плохой.

Антон Геращенко напомнил, что по предварительным сведениям, в захваченном автобусе находится около 20 человек. У Максима Кривоша с собой имеется оружие и взрывчатка. В городе полиция работает по плану "Заложник". На данный момент сведений о пострадавших нет.

Глава Национальной полиции области Юрий Крошко рассказал, что преступник, захвативший автобус, недоволен системой власти на Украине. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за захват заложников. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи до 15 лет.

Захвативший автобус с заложниками украинец выдвинул требования Зеленскому. Захвативший автобус с заложниками украинец открыл стрельбу и бросил гранату.

Фото: Facebook/Антон Геращенко

Видео: Telegram/ Страна.ua