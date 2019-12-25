На Украине в Луцке захватили автобус с заложниками

Неизвестный в салоне общественного транспорта объявил, что у него с собой бомба.

На Украине захватили автобус с заложниками. Об этом сообщили местные журналисты с портала Korrespondent.net. Они объяснили, что инцидент произошел в центре города Луцк на Театральной площади. Неизвестный мужчина захватил общественный транспорт с пассажирами. В салоне террорист заявил, что у него есть взрывчатка. В транспорте одно из окон разбито, шторы везде закрыты.

В настоящее время территорию оцепила полиция. Местные жители слышат звуки выстрелов. Представители закона заявили о том, что учения не проводятся.

По непроверенным сведениям, в Луцке может находиться еще один автобус с заложниками.

Фото: pershyj.com

