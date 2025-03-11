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AFP: в Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда

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Информация о пострадавших уточняется.

 Боевики из экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана", запрещенной на территории России, захватили в заложники 450 пассажиров железнодорожного состава на территории Пакистана. Соответствующее заявление сделал местным журналистам из новостного агентства Agence France-Presse высокопоставленный чиновник из профильного ведомства по сообщению в провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф Agence France-Presse. Телеканал  Geo TV, указал зрителям на то, что боевики взорвали железнодорожные пути, а после начали стрельбу по поезду.  В результате преступления был ранен машинист. В ходе атаки произошла интенсивная перестрелка между сотрудниками службы безопасности поезда и террористами.

Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков.

материал AFP

В Алма-Ате сотрудника аэропорта взяли в заложники.

Фото и видео: Telegram / Голос страны

Теги: железная дорога, заложники, пакистан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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