AFP: в Пакистане боевики захватили в заложники 450 пассажиров поезда

Информация о пострадавших уточняется.

Боевики из экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана", запрещенной на территории России, захватили в заложники 450 пассажиров железнодорожного состава на территории Пакистана. Соответствующее заявление сделал местным журналистам из новостного агентства Agence France-Presse высокопоставленный чиновник из профильного ведомства по сообщению в провинции Белуджистан Мухаммад Кашиф Agence France-Presse. Телеканал Geo TV, указал зрителям на то, что боевики взорвали железнодорожные пути, а после начали стрельбу по поезду. В результате преступления был ранен машинист. В ходе атаки произошла интенсивная перестрелка между сотрудниками службы безопасности поезда и террористами.

Более 450 пассажиров на борту поезда находятся в заложниках у боевиков. материал AFP

В Алма-Ате сотрудника аэропорта взяли в заложники.

Фото и видео: Telegram / Голос страны