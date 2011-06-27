В Алма-Ате сотрудника аэропорта взяли в заложники

Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

На территории международного аэропорта в казахстанском городе Алма-Ата неизвестный мужчина взял в заложники сотрудника аэропорта и угрожал ему ножом. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из Telegram-канала "Kris_p_almaty". В социальных сетях издания ORDA сообщили, что данный инцидент произошел в терминале внутренних рейсов в 11:45 по местному времени (09:45 утра 7 марта по времени Москвы). Очевидцы заметили, что агрессивный человек, выдававший себя за пассажира, напал на представителя воздушной гавани при его просьбе предъявить документы.

Спустя семь минут мужчину обезоружили сотрудники линейного отдела полиции и службы авиационной безопасности. сообщение СМИ

На данный момент мужчину задержали, он находится в отделении полиции.

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Фото и видео: Telegram / Kris_p_almaty | КрисПи Алматы