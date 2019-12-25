Возбуждено уголовное дело после аварии под Тосно, в которой погиб ребенок

Еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

Полиция возбудила уголовное дело после аварии, в которой погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утром, 7 марта, около 07.30 между населенными пунктами Тосно и Ушаки водитель Volkswagen Transporter потерял управление и врезался в опору ЛЭП. В результате дорожной аварии смертельные травмы получил находившийся в иномарке ребенок, 2015 года рождения. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы.

По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). На место выехали следователи специализированного управления ГУ МВД России.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области