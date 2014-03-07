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Вблизи Тосно в аварии погиб ребёнок
Сегодня, 10:02
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Вблизи Тосно в аварии погиб ребёнок

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Volkswagen не справился с управлением, в результате чего въехал в столб электропередач.

Тосненской городской прокуратурой проводится проверка по факту ДТП вблизи Тосно. По предварительной информации, в аварии погиб 10-летний ребёнок.

Авария произошла утром 7 марта между городом Тосно и поселком Ушаки Тосненского района Ленинградской области. По предварительной информации, легковой автомобиль Volkswagen не справился с управлением, в результате чего въехал в столб электропередач. В результате ДТП пострадали четыре человека, один человек погиб.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.

Фото: прокуратура Ленобласти

Теги: дети, тосно, ушаки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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