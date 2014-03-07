Вблизи Тосно в аварии погиб ребёнок

Volkswagen не справился с управлением, в результате чего въехал в столб электропередач.

Тосненской городской прокуратурой проводится проверка по факту ДТП вблизи Тосно. По предварительной информации, в аварии погиб 10-летний ребёнок.

Авария произошла утром 7 марта между городом Тосно и поселком Ушаки Тосненского района Ленинградской области. По предварительной информации, легковой автомобиль Volkswagen не справился с управлением, в результате чего въехал в столб электропередач. В результате ДТП пострадали четыре человека, один человек погиб.

В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.

Фото: прокуратура Ленобласти