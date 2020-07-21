Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники

Глава МВД Украины вылетел в Луцк, чтобы контролировать и координировать на месте ситуацию с заложниками в автобусе. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства.
Напомним, что мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании общественного транспорта. Он представился как Максим Плохой. По предварительным сведениям, в автобусе находится около 20 заложников. Полиция оцепила территорию и оттесняет толпу людей, собравшуюся посмотреть на произошедшее.
Опубликовано видео с места захвата автобуса на Украине.
Видео: Telegram/ Страна.ua
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