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Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники

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Арсен Аваков будет координировать действия полиции на месте.

Глава МВД Украины вылетел в Луцк, чтобы контролировать и координировать на месте ситуацию с заложниками в автобусе. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства. 

Напомним, что мужчина позвонил в полицию и сообщил о заминировании общественного транспорта. Он представился как Максим Плохой. По предварительным сведениям, в автобусе находится около 20 заложников. Полиция оцепила территорию и оттесняет толпу людей, собравшуюся посмотреть на произошедшее.

Опубликовано видео с места захвата автобуса на Украине.

Видео: Telegram/ Страна.ua

Теги: арсен аваков, глава мвд, заложники, захват автобуса, луцк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Происшествия, Терроризм,

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