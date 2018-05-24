В заложниках могут находиться около 20 человек.

Опубликовано видео с места захвата террористом автобуса на Украине. Кадры разместило в Telegram-канале местное издание "Страна.ua". На ролике показано место, на котором находится общественный транспорт, в котором мужчина держит пассажиров.

Журналисты заявили, что террорист сам позвонил в полицию города Луцка. Он рассказал, что у него с собой самодельное взрывное устройство и заложники. Он назвался именем Максима Плохого. По словам звонившего, автобус с людьми заминирован в центре города.

В настоящее время полиция оцепила территорию. Силовики расширяют зону, которая будет недоступна для гражданских лиц. Людей оттесняют на 50 метров от установленного ограждения около захваченного автобуса. По предварительной информации в транспортном средстве находятся около 20 человек. Они должны были следовать по маршруту от Берестечко до Красниловки.

На Украине в Луцке захватили автобус с заложниками.

Видео: Telegram/ Страна.ua