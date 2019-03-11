Тэмми Брюс напомнила о ситуации на Ближнем Востоке,которая длится с 2023 года.

Американское внешнеполитическое ведомство продолжает настаивать на срочности освобождения российской и израильской гражданки Елизаветы Цурков, похищенной террористами в Ираке в 2023 году. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 28 мая официальный представитель Тэмми Брюс.

Мы по-прежнему привержены продолжающимся дискуссиям в отношении нее. И мы подчеркивали и будем подчеркивать с правительством Ирака срочную необходимость ее освобождения. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху заявила, что Елизавета Цурков удерживается группировкой местных боевиков в Ираке. В аппарате главы правительства Израиля добавили, что женщина въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Гостелерадиокомпания Kan уточнила общественности, что Цурков является экспертом по Сирии, а также по деятельности группировки "Исламское государство" (запрещенная на территории России как экстремистская и террористическая организация). Научная работа россиянки и израильтянки была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских вооруженных формирований. В июле 2023 года саудовский телеканал Al Hadath уведомил о начале расследования иракской стороной дела о похищении Цурков. С точки зрения официального Багдада, это дело связано с вопросами национальной безопасности страны.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State