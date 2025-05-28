В Госдепе призвали стороны конфликта на Украине избегать дальнейшей эскалации

Тэмми Брюс прокомментировал отношение Трампа к недавним событиям в ходе украинского кризиса.

Стороны регионального конфликта на Украине должны избегать дальнейшей эскалации кризиса и провести переговоры по урегулированию. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 28 мая официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница добавила, что американский президент-республиканец Дональд Трамп сейчас весьма оптимистично настроен по возможности решить проблему, возникшую между Москвой и Киевом, в мирном русле. Она добавила, что военного способа разрешения ситуации не существует, поэтому важно сосредоточить свое внимание на дипломатических методах.

Мы призываем к сдержанности и призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации. Мы по-прежнему поддерживаем прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долговременному миру, любой механизм. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Тэмми Брюс вновь подчеркнула, что при отсутствии прогресса по теме американский подход к проблеме изменится, однако не в сторону поддержки режима прекращения огня или помощи в его достижении. В Госдепе США пояснили, что вопрос о посредничестве может быть скорректирован.

США не подтвердили отмену ограничений на дальнобойность поставляемого Киеву оружия.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State