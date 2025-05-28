Тэмми Брюс отреагировала на слова Фридриха Мерца по разрешению для ВСУ по западному вооружению.

В американском внешнеполитическом ведомстве не подтвердили отмену ограничений на дальнобойность поставляемого Вооруженным силам Украины оружия. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 28 мая официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца о совместном решении международных союзников из Парижа, Берлина, Лондона и Вашингтона снять запреты на нанесение воздушных ударов по российским военным объектам.

Я не собираюсь это обсуждать и не буду подтверждать это. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 26 мая немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил общественности о том, что его страна сняла все ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России. По словам европейского политика, аналогичное решение было принято Великобританией, США и Францией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал СМИ на то, что такое решение западников потенциально опасно и идет вразрез с попытками мирного урегулирования регионального конфликта.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State