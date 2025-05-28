Госдеп: последние заявления Трампа об РФ не стоит считать разочарованием

Тэмми Брюс оценила слова президента США об "игре с огнем".

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что последние высказывания президента-республиканца Дональда Трампа о России не стоит считать его разочарованием в Москве. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 28 мая официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, стоит ли мировой общественности ждать немедленной корректировки политики Вашингтона в адрес российского руководства. Брюс заметила, что в распоряжении лидера Белого дома находится ряд инструментов, которые позволят ему убедиться в том, что позиция США учитывается.

Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит усилиями по достижению мира в самых разных регионах. Трамп ясно и совершенно прозрачно выражает свое мнение о происходящем. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Дональд Трамп выразил на своей странице в социальной сети Truth Social мнение о том, что Кремль сейчас якобы играет с огнем в ситуации вокруг украинского конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на слова лидера Белого дома заявил, что по-настоящему плохая вещь - это третья мировая война, а президент США должен это понимать.

Госдеп США отрицает, что на президента ЮАР устроили "засаду" в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State