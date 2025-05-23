Госдеп США отрицает, что на президента ЮАР устроили "засаду" в Белом доме

Тэмми Брюс прокомментировала оценки СМИ о недавнем визите Сирила Рамапосы в Белый дом.

В американском внешнеполитическом ведомстве отрицают высказывания, согласно которым на президента ЮАР Сирила Рамапосу устроили "засаду" в Белом доме. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 22 мая официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница отреагировала на просьбу местных СМИ оценить реакцию мировой общественности, которая посчитала "засадой" эту рабочую встречу при участии Дональда Трампа. В Госдепе не считают, что высокопоставленный гость был удивлен или шокирован aактом того, что в Вашингтоне нашелся честный человек, который продолжил говорить о насилии в Африке.

Я бы категорически возразила против того, что здесь была какая-то засада. Я думаю, что американцы во всем мире и жители ЮАР видят движение и подход, которые не только не наказываются, но и подкрепляются законом, который говорит: "О, эти люди, которых вы призываете убить, да, давайте заберем их землю". Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в среду, 21 мая, в Вашингтоне состоялась встреча американского лидера Дональда Трампа и Рамапосы, в ходе которой руководитель вашингтонской администрации заявил своему коллеге из Африки о необходимости решить вопрос с защитой белых фермеров в ЮАР. Дональд Трамп также продемонстрировал иностранному президенту и прессе видеоролик и печатные материалы, которые, по данным Белого дома, указывают на угрозы в адрес белых фермеров в ЮАР, а также случаи их убийства с целью экспроприации земель.

Госдеп не подтвердил, что США поддерживают принцип целостности Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State