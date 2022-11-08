Госдеп не подтвердил, что США поддерживают принцип целостности Украины

Американское внешнеполитическое ведомство не подтвердило информацию о том, что Вашингтон поддерживает принцип территориальной целостности применительно к украинской территории. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 7 мая официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница добавила, что администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе ожидает новых предложений по мирному урегулированию украинского кризиса со стороны Киева и Москвы.
Если бы мы находились на семинаре <...>, то я бы с удовольствием вела с вами этот разговор. Но сегодня я этого делать не буду... Ну, если бы были новые предложения, я бы не стояла тут и не говорила, что мы ждем новых предложений.
Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил от 1 мая, что как Россия, так и Украина представили свои предложения в рамках продолжающегося процесса урегулирования регионального кризиса. В текущий момент происходит поиск "золотой середины". Тэмми Брюс добавила, что пока что ситуация вокруг Украины остается динамичной, а переговоры происходят в круглосуточном режиме.
Госдеп: управление США по делам Палестины передаст задачи посольству в Иерусалиме.
Фото и видео: YouTube / Fox News
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