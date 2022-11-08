Госдеп: управление США по делам Палестины передаст задачи посольству в Иерусалиме

Тэмми Брюс прокомментировала недавнее постановление Марко рубио по Ближнему Востоку.

Функции управления Вашингтона по делам Палестины будут переданы американскому посольству в Иерусалиме. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 7 мая официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница рассказала местным СМИ о том, что государственный секретарь Марко Рубио принял решение о полном слиянии должностных обязанностей управления по делам Палестины с другими отделами посольства США. Вопрос будет решен в течение ближайших недель. Она пояснила, что такими шагами внешнеполитическое ведомство возвращается к формату, установленному еще во время первого президентского срока республиканца Дональда Трампа, возглавлявшего Белый дом в период с 2017 по 2021 года. Тэмми Брюс заверила прессу, что решение о передаче посольству в Иерусалиме функций управления по делам Палестины "очень схоже с реорганизацией", проводимой в Госдепартаменте.

Мы добиваемая того, чтобы важные вопросы решались вместе и не происходило сегментации. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / Fox News