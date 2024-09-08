Тэмми Брюс оценила участие иностранных военных в освобождении Курской области от ВСУ.

В американском внешнеполитическом ведомстве обеспокоены участием военных КНДР в украинском региональном кризисе. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 30 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница прокомментировала СМИ участие иностранных бойцов из Северной Кореи в освобождении от ВСУ приграничных земель российского региона. Она отметила, что такими шагами Пхеньян "не помогает" в мирном урегулировании кризиса. По ее версии, "третьи страны", включая и КНДР, помогают в продолжении конфликта между Москвой и Киевом, поэтому несут ответственность за ситуацию.

Вашингтон по-прежнему обеспокоен прямым участием.... переброска на территорию РФ военных, как и любая поддержка, которую Россия оказывает КНДР в качестве ответной меры, должны прекратиться. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что операция по освобождению приграничных районов в Курской области завершилась 26 апреля 2025 года. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Росстт Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину отметил роль военнослужащих из Северной Кореи, помогавших в сокрушении украинских формирований в регионе. Глава нашего государства в отдельном заявлении поблагодарил военнослужащих КНДР за содействие. На родине местные герои б получат памятник.

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Фото и видео: YouTube / FOX 5 Washington DC