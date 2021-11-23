Госдеп: Рубио не поехал на переговоры в Лондон из-за занятости

Тэмми Брюс объяснила, почему госсекретаря США будет отсутствовать на встрече с союзниками Украины в Великобритании.

Американский государственный секретарь Марко Рубио не отправится в Лондон для участия в мирных переговорах в среду, 24 апреля, по урегулированию регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 23 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница добавила, что в мероприятии от США будет участвовать специальный посланник, оставной генерал Кит Келлог, так как именно он курирует контакты Белого дома с Владимиром Зеленским и украинским руководством. По словам Тэмми Брюс, причиной отказа Рубио от участия во встрече с международными союзниками в Великобритании будет его плотный график. Она добавила, что речь идет об очень занятом человеке.

Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И поэтому, когда есть определенные планы, они, знаете ли, условны. И в данном конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Ране Тюмми Брюс сообщила, что Марко Рубио отправится в Лондон. Чиновница пояснила, что когда у Госдепа США у нас запланированы поездки, то СМИ получают уведомление, хотя а в этом конкретном случае никакого уведомления не было.

США не будут обсуждать смягчение санкций против РФ до прекращения огня на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now