Тэмми Брюс напомнила о стремлении Вашингтона установить режим прекращения огня между Москвой и Киевом.

В американском внешнеполитическом ведомстве не намерены обсуждать возможность смягчения антироссийского санкционного давления до достижения режима прекращения огня на украинской территории. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 16 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница ответила на вопрос СМИ о том, поступало ли из Белого дома поручение составить перечень запретов или ограничений, которые могут быть ослаблены в отношении Москвы. Тэмми Брюс указала, что сейчас не готова рассуждать об этом вопросе.

Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в марте пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия считает все введенные против нее санкции незаконными и ожидает, что они должны быть отменены. В Белом доме официальный представитель Кэролайн Ливитт заметила, что у российского руководства теперь есть стимул к прекращению регионального конфликта с Киевом. В том числе речь идет о вероятном экономическом сотрудничестве с США.

Госдеп: США не стремятся к тому, чтобы НАТО помогала с ведением войн.

Фото и видео: YouTube / Defense Now