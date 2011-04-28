Госдеп: США не стремятся к тому, чтобы НАТО помогала с ведением войн

Тэмми Брюс напомнила о миссии военного блока в мире.

В американском внешнеполитическом ведомстве не стремятся к тому, чтобы Организация Североатлантического договора (НАТО) помогала коллективному Западу с ведением боевых действий на геополитической арене. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 16 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница указала СМИ на то, что военный альянс изначально задумывался в качестве объединения субъектов, которое не должно позволять "злодеям творить зло". При этом страны-участники должны принимать активное участие в распределение финансового бремени блока, увеличив собственные оборонные расходы.

Мы хотим <...> гарантировать, что страны в НАТО могут в действительности выполнять миссию НАТО, заключающуюся в том, чтобы быть сдерживающим потенциалом, а не помогать с войнами или с их ведением или с их финансированием...АТО должна быть тем, чем она, предположительно, является, тем, чем ее считали в начале, тем, чем она хочет быть.. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

США будут добиваться освобождения Хаббарда и других американцев, задержанных в РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now