Тэмми Брюс поблагодарила власти ОАЭ за помощь в обмене заключенными между США и Россией.

Американское внешнеполитическое ведомство продолжит добиваться освобождения воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины гражданина США Стивена Хаббарда и других соотечественников, которые в настоящее время находятся в России под стражей. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 11 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница подтвердила сведения о том, что Белому дому и Госдепу удалось освободить российского гражданина Артура Петрова ради того, чтобы обеспечить освобождение Ксении Карелиной.

Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет. Мы продолжаем работать над тем... и всех других американцев, которых несправедливо удерживают. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине.

Фото и видео: YouTube / GBNews