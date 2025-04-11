Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине

Тэмми Брюс прокомментировала работу Бриджит Бринк в Киеве.

Американское внешнеполитическое ведомство подтвердило предстоящую отставку посла США на Украине Бриджит Бринк. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 11 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница подтвердила широкой общественности сведения о том, что женщину ждет снятие с должности руководителя дипломатического представительства США в Киеве.

Да, она возвращается домой. Она отлично показала себя, и мы желаем ей всего наилучшего. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что о намерении Бринк уйти в отставку и покинуть дипломатическую службу в ближайшие недели сообщило со ссылкой на собственные источники новостное агентство The Reuters. В СМИ добавили, что Бриджит Бринк покинет рабочее место по собственному желанию. В свою очередь местная телекомпания CBS сообщила зрителям, что дипломат подавала прошение об отставке еще в январе 2025 года при смене администраций, однако государственный секретарь США Марко Рубио изначально отклонил его, рассчитывая оставить посла на посту. Авторы из The Reuters говорили, что пока что неизвестно, кто может занять освободившуюся должность. Они не исключили, что на этот пост может претендовать заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Смит.

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Фото и видео: YouTube / GBNews