Госдеп: выдворение инспекторов МАГАТЭ из Ирана стало бы просчетом Тегерана

Тэмми Брюс оценила производство обогащенного урана в Иране.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что возможное выдворение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с иранской территории стало бы "эскалацией и просчетом" со стороны властей в Тегеране. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 11 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница подтвердила широкой общественности сведения о том, что США обеспокоены тем, что государство Ближнего Востока аккумулирует увеличивающиеся объемы высокообогащенного урана, который невозможно достоверным образом использовать в мирных целях.

Прежде всего, угроза такого рода действий, конечно, не соответствует утверждениям Ирана о мирной ядерной программе. Кроме того, выдворение инспекторов МАГАТЭ из Ирана стало бы эскалацией и просчетом со стороны Ирана. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе подчеркнули, что сейчас Иран является единственной страной, которая не обладает ядерным оружием, но все равно производящей высокообогащенный уран на таком уровне. Тэмми Брюс заострила внимание прессы на высказываниях должностных лиц в Тегеране о возможности перемещения высокообогащенного урана "в потайные места".

Зачем понадобилось бы это делать, если речь идет о мирной работе по энергетике? Это не имело бы большого смысла. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / GBNews