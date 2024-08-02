Тэмми Брюс напомнила о желании администрации США добиться режима прекращения огня.

В американском внешнеполитическом ведомстве хотят избежать затяжного урегулирования регионального кризиса на Украине. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 11 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Таким образом иностранная чиновница прокомментировала возможные сроки разрешения кризисной ситуации. Она напомнила СМИ слова президента-республиканца Дональда Трампа о том, что в текущий момент на повестке дня в общении с Россией по теме находится всего лишь один пункт. Речь идет о режиме прекращения огня.

Рубио ясно дал понять, что мы поймем в течение недель, серьезно ли настроена Россия. Это не будет продолжаться шесть месяцев или год... Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя от 8 апреля сообщил общественности, что Москва готова к серьезному диалогу по Украине. При этом наша страна не позволит использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима.

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Фото и видео: YouTube / GBNews